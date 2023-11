“Sentía que el corazón se me iba a salir”: Sheynnis tras coronarse

Palacios mencionó que el día de la coronación, se mostraba serena y que incluso fue uno de los días que más pudo descansar. “Cuando estaba a punto de salir, fue el único momento que sentí que me iba a dar ansiedad, pero durante las preguntas, mientras use el traje de bajo y de noche estaba muy tranquila”, confesó.

Asimismo, mencionó que quiso marcar la diferencia con su respuesta. “Quiero que sea alguien que desde un inicio marco una diferencia y que no sea reconocida y pensé en Mary Wollstonecraft, una pionera del feminismo. Así que leí mucho de ella”, señalo.

Miss Nicaragua confesó que cuando quedaron solo dos finalistas fue cuando en realidad pensó que todo era un sueño. “Yo sentía que el corazón se me iba a salir, sentí un golpe de agua helada, empecé a orar y a tocar mi capa para saber que estaba ahí”, agregó.

Asimismo, recordó el emotivo momento que compartió con representante tica, Lisbeth Valverde. “Costa Rica me agarró mi mano fuerte con su mano caliente y yo estaba toda helada, eso me tranquilizó, ella me dijo: ¡te lo mereces!, y lloraba de felicidad”, detalló.

Por otro lado, también reconoció la acción de sus compañeras tras su coronación. “Sentir como corrieron hacia mí, me abrazaron y empezaron a decirme: ¡te lo mereces!, y me puse a pensar que tanto pude impactarles a ellas”, resaltó.

También admitió que entre las mismas candidatas, mencionaron en diferentes ocasiones que ella podría ganar el certamen de belleza. “Debo confesar que muchas de las muchachas me decían, yo creo que vos vas a ganar y yo me quedaba en shock”, dijo Palacios muy emocionada.