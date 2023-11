La razón por la que Miss República Dominicana no terminó su pasarela

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La representante caribeña Miss República Dominicana 2023, Mariana Downing, recibió fuertes críticas la noche de la pasarela preliminar de Miss Universo 2023 , por su error -al no completar su desfile- que no pasó desapercibido por el público.

“Ninguno puede criticar su vestido porque ella se veía bella, su vestido era distinto. Mariana hizo muy buena entrevista con los jueces. Entonces ustedes están colgando los guantes sin saber”, alegó Febles.

Asimismo, Febles aclaró que aún no sabe lo que pasó con la miss, y que está esperando una explicación de parte de la dominicana. “No sé realmente lo que sucedió, ella me explicó una parte que fue que hubo una confusión de parte de ella en la interpretación”, explicó.

No obstante, volvió a recalcar la reacción del público, donde solo criticaron a la candidata en lugar de brindarle su apoyo. “Yo estoy bien decepcionada de todas ustedes porque en vez de darle apoyo a Mariana, porque un error lo comete cualquiera, no, la quieren sacrificar y me quieren sacrificar a mí, no, suelten eso por favor”, recalcó.