$!Zu Clemente inició sus ensayos rumbo a la final del Miss Universo 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las candidatas del Miss Universo 2023 iniciaron sus ensayos a ocho días de la gala que coronará a la mujer más bella del mundo. A través de Instagram Stories, Zu Clemente, Miss Honduras Universo, contó a sus seguidores que no ha podido estar usando su celular porque se ha enfocado en prepararse para dar lo mejor de sí.

“Ya comenzamos el primer día del entrenamiento, por eso es que he estado un poco perdida y no he tenido la oportunidad de estar con el celular. Estoy usando un vestido cómodo”, dijo la bella representante de Honduras, quien lució un top negro y complementó con maquillaje natural.