Las primeras declaraciones de Zu Clemente tras el Miss Universo

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- “Hice las cosas bien”, dijo Zu Clemente en un en vivo en su cuenta de Instagram, donde casi 23 mil personas estuvieron conectadas para escucharla por primera vez tras el final del Miss Universo 2023.

”Yo quería que ustedes de verdad lo notaran, porque al final no solamente lo hacía por mí, lo hacía por cada una de las personas que represento”, dijo Miss Honduras Universo a sus fanáticos que le dejaron cientos de comentarios felicitándola por su gran participación en el certamen de belleza más importante del mundo, en el que resultó ganadora Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, una de las grandes favoritas de la competencia.

Clemente dijo que se sentía feliz, aunque admitió que dio su “lloradita” tras no quedar entre las finalistas.

“Tenía la esperanza de que llamaran a Honduras... Di lo mejor de mí... al final la clasificación no te determina, sino lo que pensás vos de eso... Siempre tuve mi esencia y mi cultura presente... No tuve una preparación de años y aún así siento que nos pusimos en el mapa”, expresó, y admitió que sí se sentía triste.

“No sé, a veces uno se confunde, no sabe qué pasa, porque en la entrevista con el jurado me sentí súper segura, siento que lo hice muy bien, entonces uno no sabe lo que verdaderamente busca el Miss Universo al final”, expresó la hondureña de 23 años, que de alguna manera sintió que podía avanzar a la clasificación de finalistas.

No obstante, también reconoció que a pesar de su sentir, la experiencia fue inolvidable.

“Con tan solo el hecho de estar acá es una experiencia inolvidable”, dijo la hondureña, que además considera que el tiempo en San Salvador pasó muy rápido y a la vez sintió que estuvo dos meses, no dos semanas.

Clemente agradeció el apoyo de los hondureños, “desde el día número uno que llegué a la concentración estaban ustedes apoyándome y eso fue algo muy bonito”.

Sus seguidores le animaron a participar en otro certamen de belleza y ella no lo descarta del todo, “tal vez en otro certamen de belleza sí, si Dios lo permite”, dijo.

Allá por 2021, cuando la joven hondureña subía videos a TikTok, la gente le comentaba que ella tenía el perfil para ser Miss Honduras. Dos años después lo es, y logró destacar en el certamen, haciendo soñar a los hondureños.

Zu Clemente regresa el martes a Honduras y dijo que se hará un meet and greet para compartir con la gente que la ha apoyado a lo largo de todo este proceso.