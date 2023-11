John Legend el artista EGOT que cantará en el Miss Universo 2023

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El lado musical del Miss Universo 2023 estará a cargo de John Legend. El artista conocido por canciones como All of me y Love me now se presenta este sábado 18 de noviembre en el certamen.

El nombre de Legend, multiinstrumentista, compositor, productor y activista, es de peso, pues desde el 17 de septiembre del 2018 se convirtió en artista nivel EGOT –llamados así a los artistas ganadores de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony-.

“Conocí a John por primera vez cuando actuó en Miss Universo en 2010 con The Roots. He sido un gran admirador desde entonces, tanto de su música como de su labor solidaria y de impacto social. Sé que traerá algo muy especial a nuestro escenario y llevará el evento a un nivel completamente nuevo”, expresó Paula Shugart, presidenta de la Organización Miss Universo y productora ejecutiva del certamen.