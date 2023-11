“Siempre fue un sueño, pero cuando me convertí en madre la verdad es que no me lo esperaba, así que estar aquí ha sido un orgullo para mí, yo me lo he disfrutado de una manera increíble, he tratado de dar lo mejor de mí cada día que me levanto, así que estoy feliz y satisfecha”, aseguró la bella guatemalteca.

Michelle dijo sentirse muy orgullosa de representar a las mujeres, “no solamente madres, sino también a las mujeres guatemaltecas que quieren cumplir un sueño que no han podido y que ahora pues se puede”.