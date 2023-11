CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Zuheilyn Clemente , Miss Honduras 2023, representó al país de forma excepcional en el certamen del Miss Universo , el cual se realizó el sábado 18 de noviembre en El Salvador. Sin embargo, pese a su brillante papel no fue seleccionada por los jueces como una de las semifinalistas, lo que ha causado indignación y tristeza entre los hondureños.

“Me parece el destino, porque yo me acabo de mudar a México y también el 24 y el 42 son mis números de la suerte, así que tal vez el 2024 va a ser mi año de la suerte, así que quiero aprovechar para oficialmente anunciar mi participación o mi deseo de participar en el Miss Honduras el otro año y hacerles saber que si yo logro representar a Honduras el otro año, que sería un sueño para mí, voy a hacerlo con todo lo que tengo y voy a poner en alto nuestro país, nuestra bandera, frente a todo México y a todo el mundo el 28 de septiembre de 2024”, dijo Alessandra en un corto video.

“Quiero invitar a los hondureños a que cambiemos un poco nuestra mentalidad de estos concursos, de ser pesimistas a ser un poco más positivos. He visto muchos post tristes, con corazoncitos rotos, que claro, es muy triste que no clasificamos, pero está fuera de nuestras manos, Zu al final del día hizo lo mejor que pudo, no pudo haberlo hecho mejor”, finalizó.

Ante su anuncio de que participará en el concurso nacional, Zu también reaccionó y le dedicó un mensaje de apoyo muy lindo.

“Qué bella, estoy segura de que lo harás mejor”, le comentó la actual Miss Honduras.