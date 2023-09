Zika dejó a sus víctimas con microcefalia y en la pobreza

Las decenas de familias que tienen a un hijo con la enfermedad comparten la misma situación: son de escasos recursos económicos, días comen, otros no. No tienen empleo y muchos menos tienen para los costosos alimentos u operaciones que los diagnosticados con microcefalia necesitan.

“El papá de ella se fue a Estados Unidos y me decía que me mandaría dinero, pero no fue así, se olvidó de ella, pero todo fue por la familia, se supone que le metían cosas en la cabeza diciéndole que para que se haría cargo de ella si no era hija suya, entonces se desentendió completamente de ella”, narró Jéssica, quién ahora tiene una nueva pareja que le ayuda como puede con Génesis.

Yo no trabajo. La verdad que es difícil porque ella necesita comida para sus medicamentos, y ni come y ni hay medicamentos. Yo no puedo trabajar porque quién me la cuida, nadie quiere cuidar a una niña con este problema”, contó sollozando doña Jéssica.

Ya se acercan las 12:00 del mediodía, es decir la hora del almuerzo, pero el pequeño fogón de doña Jéssica está apagado, de hecho, tienen días sin encenderlo porque desde hace mucho que no cocinan, el motivo es porque no tienen dinero para comprar alimentos.

El caso de Génesis es un reflejo del endeble sistema sanitario de Honduras y las políticas de ayuda sociales que no sirven de mucho.

Es por ello que otras familias se vieron en la obligación de abandonar al país migrando ilegalmente en busca de ayuda médica para sus hijos con microcefalia.

Así es el caso de Daniel Fonseca, un niño de 12 años que también fue detectado con la enfermedad. Su mamá Alejandra Godoy decidió el 2020, en plena pandemia del covid-19, migrar para poder darle a su hijo los tratamientos que necesitaba.

Y es que la precaria situación que atravesaron en Honduras los dejó hasta sin comida, a tal extremo que con su hijo enfermo cruzó hasta el norte.

”Cuando estuve en Honduras yo vivía en Tegucigalpa en la aldea Germania salida al sur de la capital. Cuando estaba embarazada no trabajaba, siempre fui ama de casa”, contó al equipo de EL HERALDO Plus.

”El papá del niño fue ayudante en una mototaxi y pues vivíamos del día a día, a veces no teníamos ni para pañales ni nada de eso, pero bueno, Dios siempre estuvo con nosotros”, agregó.

La precaria condición los obligó a buscar nuevas oportunidades en el extranjero y en medio de una emergencia sanitaria.

Y todo porque “al niño ya no lo atendían en el Hospital Escuela porque estaba infectado de gente con covid. Yo no tenía suficiente dinero para llevarlo a una clínica privada o a un pediatra que me lo viera y el niño desde que empezó la pandemia, el niño no visitó un neurólogo, no visitó un pediatra, no visitó nada, si se me enfermaba yo tenía que saber cómo hacer”.

La familia del pequeño Daniel decidió “agarrar viaje para aquí (Estados Unidos) sin nadie que nos dirigiera solo con la voluntad de Dios y siempre Dios en medio en adelante de nosotros”.

También hubo otra razón de peso para abandonar Honduras: el papá de Daniel fue amenazado a muerte por los mareros por no pagar la cuota de extorsión exigida por la mototaxi que manejaba.

Estando en suelo estadounidense la situación de salud de Danielito ha mejorado, pero “aquí me le han dado convulsiones. Estuvo bien mal hace poco”, dijo la madre.

También diferencian que “la atención es muy buena, la verdad no tengo palabras. Estoy tan agradecida con Dios porque Él nos ha bendecido tanto y con el problema de la salud del niño, ya que él tiene convulsiones y aquí me le dan, son tres medicamentos y cada medicamento de esos son costosos, que yo no los podría pagar, pero gracias a Dios el niño que es ahora tiene seguro”.

El equipo de EL HERALDO Plus evidenció dos escenarios distintos de familias que tienen a sus hijos con la cruel enfermedad de microcefalia provocado por el zika. Génesis sufre en Honduras y se enfrenta a un panorama desalentador porque el sistema sanitario no responde a las necesidades.

Mientras que Daniel en Estados Unidos, padece de lo mismo, pero sus alimentos, medicamentos y atenciones con médicos los consigue con fácil acceso.