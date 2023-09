Asociación de personas con microcefalia por zika pide donaciones para niños

Agregó que sería una de las mejores ayudas porque el gasto en medicamentos para los niños es alto y la mayoría no tiene recursos para cubrir todo lo que los niños necesitan.

“Un ejemplo ahorita es que la mía, me llevé el susto de mi vida, gracias a Dios busqué otra opinión y no dejé que me la operaran porque me le querían poner una sonda gástrica, a parte de que eso lleva bastante cuidados, hay que estar cambiándoselas, no la pone el hospital, la pone uno y eso cuesta 4,500 lempiras, entonces así estamos varias mamás”, lamentó.

La mujer, quien tiene una niña con microcefalia, dijo que a ellas se les hace difícil porque muchas son madres solteras que no tienen trabajo y en otros hogares solo trabaja el papá de los niños.

La enfermedad de sus hijos les afecta y más aún con la crisis económica por la que están pasando desde hace muchos años.

“Los niños con microcefalia los tienen en el olvido, a veces nosotros tocamos puertas, pero hay veces que no las abren , por eso le hacemos el llamado al pueblo hondureño”, expresó