“Desde que me dijeron yo me he dedicado a ella”

Nancy apenas gana 300 o 400 lempiras eventualmente, todo depende de “si me tocan seis buses, son 300 lempiras. A veces me tocan hasta ocho buses entonces son 400 lempiras, pero cuando la temporada está baja, como ahorita, solo se despachan cuatro buses, entonces son 200 lempiras”, explicó.

La mujer tomó aire, respiró hondo y contó que su mamá ha sido de gran apoyo, sobre todo después de que el papá de sus hijos la abandonó cuando Zoe tenía 3 años.

“Desde que me dijeron que tenía discapacidad yo me he dedicado a ella. Él se fue, desde entonces yo me he hecho cargo de mis hijos”, confesó con voz entrecortada, pero con la frente en alto.

Nancy tiene tres hijos: uno de 23 años, otro que está en el colegio y Zoe, quien tiene microcefalia moderada producto del zika. La niña no camina, no habla y apenas se sienta, gracias a las terapias que recibió en Teletón. Desde la pandemia del covid-19 Nancy no la llevó más por temor a que se infectara.

Afortunadamente su hijo de 23 le ayuda económicamente y su madre, quien heredó las instalaciones donde antes era la empresa “Mi Esperanza”, le proporciona un lugar para dormir.

La casa es de dos niveles, Nancy vive en la parte superior, justo donde hay una pequeña terraza. La casa pasa cerrada porque tienen un cachorro de raza pitbull que si mira la puerta abierta se escapa.

La vivienda consta de una pequeña sala, la cocina y un cuarto amplio donde Zoe descansa. No tienen lujos y económicamente sobreviven al día, especialmente cuando la niña se enferma.

“Me lleve el susto de mi vida. Yo busqué otra opinión, no dejé que me la operaran, me le querían poner una sonda gástrica, que, a parte de necesitar bastante cuidado, hay que estar cambiando la sonda y no la pone el hospital, hay que estarla cambiando y cuesta 4,500 lempiras”, contó en un intercambio de mensajes con la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.

Este rotativo realizó un trabajo de reporteo por casi 12 meses para conocer testimonios de madres que tienen hijos con microcefalia por zika. A Nancy se le contactó a través de la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Personas con Microcefalia (Asonfapmi), que integran al menos 40 mujeres en la misma situación.