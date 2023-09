“Ahora no nos toman en cuenta en nada”: El lamento de la madre de un niño con microcefalia por zika

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si Melissa Castillo pudiera definir en una palabra todo lo que le ha tocado vivir con Allan Miguel García sería: esfuerzo.

Desde que se dio cuenta que el pequeño Allan nacería con microcefalia por zika, decidió enfrentarlo con valentía. Y es lo que se ha dedicado a hacer desde hace 7 años.

“Me dice el doctor, cuando me fui a hacer el ultrasonido, que mi hijo venía con problemas y que si yo podía abortar y me mandaron rápidamente al hospital y me dice el doctor: ‘¿sabes a lo que venís, verdad?’, y le digo: no, no me dijeron nada. Y luego me dice: ‘tu hijo viene con microcefalia y venís a un aborto’”, contó.

“Yo le dije ‘no, yo no voy a querer que mi hijo me lo aborten, si Dios me lo mandó así es porque él sabe porqué hace las cosas’”, continuó diciendo la madre de 26 años de edad.

Al aceptar dar a luz a Allan, Melissa tuvo una avalancha de sentimientos: estaba feliz, pero estaba en todo momento triste porque era su primer hijo.

La hogareña dijo a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus que nunca se imaginó tener a su hijo con microcefalia, pese a que ella conocía la situación de los años 2015 y 2016 de que si una mujer embarazada llegaba a contagiarse de zika podría tener a su bebé con dicha discapacidad.

Una recompensa que tuvo Melissa al instante que nació Allan fue una vivienda en Ciudad Nueva, ubicada en Choluteca.