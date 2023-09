El alto costo de vivir con microcefalia

“A mí me dicen que esos medicamentos que le doy son por mientras porque el cerebro de ella va a colapsar, lo que me dan a entender es que ella no tendrá mucha vida”, dijo en un tono afligida Mirtha.

Ella no habla, apenas se le asoman unos dientes, no camina ni gatea, no se puede sostener por sí sola, es rígida (no mueve sus deditos, casi no abre la mano), no tiene una mirada fija hacía la persona.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus conversó con Mirtha Elizabeth Oviedo , una mujer de 50 años de edad que dio a luz a su pequeña Alicia Isabel Solorzano el 23 de julio de 2016. Pero al nacer, Mirtha notó que la cabeza de Alicia era más pequeña que lo normal y que no reaccionaba como los demás bebés.

“Supiera que yo todos los días le pido a Dios que nos ayude porque nosotros estamos pasando una situación bien difícil, miren nosotros acá debemos una gran cantidad de luz que nos pusieron hasta una multa porque los contadores no nos asesoraron de un problema y fueron tan groseros que me pusieron una multa de 5,000 lempiras y nosotros no gastamos esa cantidad porque cocinamos en el fogón, solo es una refrigeradora que tengo nada más y el televisor. Nosotros tenemos grandes deudas que solo Dios sabe y yo todos los días le pido a Dios que me le dé un trabajo a mi marido y a mí un negocito para comprarle a la niña lo que ella necesita más que todo su leche”, dijo Mirtha mientra una lágrima recorría por su mejilla.

“Mire que hay veces que ella no toma mucha leche porque no le pasa porque el doctor dice que su estómago es muy pequeño, pero hay veces que ella está bien y toma bastante leche y el doctor me dijo: cuando ella esté bien que ella toma leche aproveche y dele bastantes porque ahí a ella le pasa la lechita”, detalló la mamá de Alicia.

La niña, pese a sus 8 años de edad, no come alimentos típicos para cualquier niño de esa edad. Lo único que toma es leche en pepe como un recién nacido.

Mirtha no ha buscado trabajo fuera de su hogar porque toda su atención recae en Alicia, ya sea día y noche. Tiene que cambiarla cada vez que se ensucia, mantenerla en sus brazos porque si no llora, darle sus tiempos de comida y en la noche tratar de dormirla.

“Mi esposo no trabaja, como ustedes saben que ya la persona que es mayor de edad no les dan trabajo. Es de vez en cuando cuando le sale un trabajito”, relató la madre de familia.

Agregó que, afortunadamente, en el Hospital del Sur les brindan medicamentos, no obstante, algunos no se encuentran en el centro asistencial, así que está obligada a conseguir dinero para comprarlos, un desembolso de casi 400 lempiras.

“Para ir a Tegucigalpa son más de 500 lempiras solo en transporte y es algo con lo que no cuento. Si llevarla al Hospital del Sur también se me dificulta, solo en pasaje son 200 lempiras, ya se imagina llevarla hasta Tegucigalpa”, relató.

“Yo les hago la propuesta a los padres, le explico todo, me comentan: no, mi situación económica es mala para costear un fármaco tan caro, pero porque son muchos años que debe tomarlo, entonces ahí es donde yo tengo que ver qué fármaco tengo del hospital que tal vez me podría bajar o mejorar la frecuencia o la intensidad de las convulsiones que el paciente está presentando”, explicó.

“Sin embargo, los fármacos a veces pueden venir a repercutir negativamente en ellos, todo fármaco tiene ese efecto secundario, es decir, uno no sabe la respuesta y en muchas ocasiones pueden ser alérgicos, no responden bien a la dosis terapéutica que uno le está administrando y paulatinamente uno va incrementando la dosis, un ejemplo si el niño está con convulsiones, en este caso los niños con microcefalia, tienen estreñimiento o tiene un reflujo y muchos fármacos pueden darle una gastritis y empeorar el problema digestivo”, detalló el experto.

El equipo de EL HERALDO Plus le consultó a Mirtha cómo hacen para conseguir el dinero y costear todo lo que necesita Alicia, a lo que respondió con dos palabras: “Tocar puertas”.

“Hay veces que yo me desespero cuando miro que ya solo tiene un poquito de leche y yo lloro, porque ella me pide leche a cada momento, yo lo que hago es que me voy donde unas amistades y les toco la puerta y me da pena y les digo que no tengo para la leche de la niña y me dicen ‘sí, tenga, vaya cómprela’, pero siempre da pena”, expresó Mirtha.

Además, dejó entrever que ha pasado muchas crisis con Alicia por la escasez de dinero, como salir corriendo de la casa porque a la niña le dan convulsiones.

“Yo me he ido en la madrugada a pedir prestado para salir corriendo con la niña porque me está convulsionando. A mí los doctores me dijeron que al ver eso la tengo que llevar de un solo al hospital porque sino se me muere”, narró.

La microcefalia asociada al zika ha golpeado a cientos de familias en Honduras (se estima que más de 200 casos se reportaron). Cuando el primer brote ocurrió, hubo promesas de toda naturaleza, pero estos hogares pronto quedaron en el olvido.

Incluso, los progenitores desconocen que ellos deben de contar con una carné de discapacidad que les otorga varios beneficios, como el descuento en la compra de medicamentos, tal es el caso de Mirtha.

Según el artículo 53 del decreto No.160-2005 sobre la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, los beneficiarios de este política tendrán derecho a descuentos de un 20% en la compra de medicamentos farmacéuticos, con la respectiva prescripción médica.

Asimismo, tendrán descuentos en los siguientes casos: 20% por consultas médicas generales y 25% en consultas médicas especializadas, 20% en servicios de intervención quirúrgica, 20% en los servicios recibidos en hospitales y clínicas privadas, 25% en los servicios de odontología, oftalmología, exámenes clínicos, radiológicos y todo servicio de análisis computarizado, prótesis u otro equipo.

El que muchas personas con discapacidad no cuenten con dicho carné se debe a la falta de socialización y acercamiento por parte de las autoridades tanto del presente gobierno como del pasado.