$!¿A quién pertenece Jerusalén y cuál es su estatus político?

Y es que -no es más para menos- con tres de las religiones más grandes afirmando que les pertenece. Jerusalén es sagrada para el judaísmo, porque alojó el primer y segundo templo y fue considerada durante mucho tiempo como el centro del mundo en que “Dios residía”.

La inestabilidad en Oriente Medio, después de la fundación del Estado de Israel fue la consecuencia que países como Egipto, Siria, Líbano y Jordania, no estaban dispuestos a que existiera dicho Estado por lo que esperaban su disolución.

Tras la guerra, Israel estableció su gobierno en Jerusalén Occidental, que controlaba, y declaró a Jerusalén como su capital, dos años después, es decir en 1950. Sin embargo, es importante destacar que esta acción no fue reconocida por la comunidad internacional.

Sin embargo, esta anexión no fue reconocida por la comunidad internacional, que considera a Jerusalén Oriental como parte del territorio ocupado y mantiene que el estatus final de Jerusalén debería resolverse a través de negociaciones entre Israel y Palestina como parte de un acuerdo de paz.

Para tener un panorama claro del estatus que realmente tiene Jerusalén hay que remitirse a los Acuerdos de Oslo, también conocidos como los Acuerdos de Paz de Oslo, que se firmaron en 1993 entre Israel y la OPL.

Los Acuerdos de Oslo establecieron un marco para las negociaciones posteriores que abordarían cuestiones clave, como la autonomía palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, el estatus de los refugiados palestinos y el estatus final de Jerusalén. Jerusalén fue uno de los temas más difíciles de resolver, ya que tanto israelíes como palestinos reclaman la ciudad como su capital.

No obstante y con todo lo anterior, el tema de Jerusalén no se resolvió en los Acuerdos de Oslo en 1993, y las negociaciones posteriores que tenían como objetivo determinar el estatus final de la ciudad no han logrado un acuerdo definitivo.

Esto, a pesar que 136 de los 193 miembros de la ONU reconocieron el Estado de Palestina con Jerusalén como capital en dicho acuerdo.

Para el historiador hondureño Mario Argueta, la situación con Jerusalén no se resuelve debido que no se ha otorgado a “la devolución de las tierras confiscadas a familias palestinas, en Jerusalén y en la Margen Occidental del Rio Jordán”

“No han sido devueltas, pero además la política oficial de otorgarlas a colonos hebreos para establecer asentamientos continúa cada vez con mayor intensidad”, agregó Argueta.

A criterio del también escritor, la política calificada como “discriminatoria y excluyente” de las autoridades israelís van en contra del reconocimiento del Estado de Palestina, que es un derecho “irrenunciable”.

En ese sentido, Argueta concluye que al tomar en cuenta los factores anteriormente mencionados, “nunca concluirá este conflicto y enfrentamiento, por el contrario, se agravará cada día más, y la paz será la victima de tal intransigencia, con saldo trágico para ambos pueblos”.