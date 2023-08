Zuheilyn Clemente rompe el silencio sobre sus polémicos vestidos en el Miss Honduras

“Todavía no lo puedo describir, fue una emoción... yo no lo podía creer, estábamos en la fiesta que se hizo después y tampoco lo podía creer, hasta el día de hoy que estoy aquí sentada”, aseveró.

“No me arrepiento de nada, ni la elección de mi vestido de noche, ni la elección del vestido blanco, porque el mensaje que yo quería mandar era que se puede ganar sin necesidad de mostrar mucho escote, obviamente no tenía la corona asegurada pero si uno participa es porque siente y piensa que tiene la capacidad para ganar, entonces yo le quería demostrar a las niñas que no hay necesidad de tanta transparencia, no hay necesidad de tanta pierna, que se puede ser una reina, una princesa, sin necesidad de un vestido tan sexy”, reveló durante la entrevista con el medio televisivo.