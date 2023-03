Kriz Reales: Ícono de los tutoriales de maquillaje en Honduras

Kriz, como la conocemos, es licenciada en Química Industrial y cuenta que, curiosamente, su interés por los productos de estética y cuidado personal no fue desde niña, de hecho no le gustaba mucho el maquillaje.

“A los 19 años de edad me encontré un tutorial de maquillaje en YouTube y eso me hizo enamorarme de él, ya estudiando mi carrera universitaria me fue gustando todo lo relacionado con el cuidado de la piel. Posteriormente con Kriz Reales Studio, a mi esposo y a mí nos interesaba poder administrarlo bien, así que también empezamos a entrenarnos en negocios”, expresa.

Con el paso del tiempo, Kriz ha logrado consolidar su emprendimiento como una empresa reconocida, y ahora, además de su sitio web, posee su estudio de servicios estéticos ubicado en la 3 calle, 15 avenida, esquina opuesta al Estadio Food Truck Park en San Pedro Sula.

En cuanto al éxito de su marca, Kriz destaca que la capacitación en temas de negocios ha sido clave.