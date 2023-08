¿Qué enfermedad tiene Silvina Luna tras intervención estética que puso en peligro su salud?

Luna tenía 30 años en 2011, cuando el médico Aníbal Lotocki le realizó la cirugía, la cual no salió como se esperaba, pues como resultado de la inyección de metacrilato en su cuerpo desarrollo graves problemas en su cuerpo.

“En su momento me lo planteó como algo inofensivo. Como algo que no tenía consecuencias. Me mostró todo el tratamiento. Y compré”, mencionó la modelo.

Unos meses después de dicho procedimiento, Luna se enteró que esa intervención estética estaba afectando su salud: “Al año me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Empezaron a investigar y lo asociaron con esto”.