Ricardo Montaner y el apoyo incondicional a su yerno, Camilo

El autor de “Tan Enamorados” confesó que se considera un buen suegro y que tiene muy buena impresión de las parejas de sus hijos.

“Es que no hay razón para no amar a esa gente, mis nueras son todas amorosísimas y Camilo, bueno, es un pan maravilloso, entonces ¿cómo no voy a ser buen suegro?”, aseguró el cantante de 64 años.

Fue justamente Montaner quien fue el principal testigo de los inicios de la relación de los cantantes e incluso estuvo presente en la primera cita de la pareja, asegurando que le cayó bien lo que sería su futuro yerno.