Presentador mexicano Ricardo Casares sufre infarto antes de salir en vivo

Sin embargo, minutos después empezó a sentir un dolor en el pecho y luego sufrió el infarto.

“Venía llegando normal y él viene saliendo del foro, se cruza y pensé que se había tropezado porque se venía agarrando el pecho, se sienta ahí y me llamó la atención, enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le pregunté qué pasó. Me dijo ‘Me duele el pecho, pero raro, me arde, me duele la mano’, era su mano derecha”, indicó el presentador Patricio Borghetti.