Ellas son las 16 favoritas de Osmel Sousa para ganar la corona del Miss Universo 2022

“Creo que entre las latinas, la cosa va a estar entre Miss Colombia y Chile y me encantaría que la venezolana también quedara arriba, porque es la típica muchacha para los concursos, está bien educada y preparada”, explicó Osmel en un video publicado por el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Además, agregó: “Ya lo dije, las que más me impactaron a mí: primero la guatemalteca porque es el tipo mujerón que a mí me gustan siempre para los concursos; la cara más bella, por supuesto la colombiana y la chilena, tienen la personalidad que me recordaba a Cecilia Bolocco”.

Aunque sobre Rebeca Rodríguez, la representante de Honduras, había emitido excelentes comentarios, Osmel no la incluyó en su top 16.