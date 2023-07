Aseguran que Anna Ferro maltrataba a Fernando del Solar

“Yo cuando llegué él no era así, pero se volvió un poquito agresivo con su familia. Le decían que la señora Anna nada más quería dinero, nada más buscaba dinero y él dijo que lo dejaran en paz. Desde ahí ya no se metieron con él”.

Quien también habló sobre el supuesto maltrato de Anna Ferro a Fernando del Solar fue Aarón Olvera, exmánager del famoso, quien aseguró que la esposa de Fer no se encontraba en el hospital en el momento que el argentino murió.

“Sí sucedieron cosas (...), la última vez que lo vimos nos pidió que lo llevaramos a un consultorio de dudosa procedencia y nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él (...), Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar, el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí”.