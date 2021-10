"Me paso de honesta”: Alejandra Guzmán se defiende de los Pandora Papers

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Alejandra Guzmán salió implicada en los Pandora Papers por haber creado una empresa offshore y presuntamente haber evadido impuestos. Sin embargo, la cantante decidió defenderse de las acusaciones asegurando que es una persona que "se pasa de honesta".



La Reina del Rock se encuentra en la lista debido a que compró una lujosa propiedad Miami, Florida, a través de una empresa fantasma llamada Frida Enterprises Corp, de la que solo ella es accionista y que está ubicada geográficamente en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que se destaca por sus privilegios fiscales y su confidencialidad.

Guzmán fue cuestionada acerca de las acusaciones y ella no dudó en asegurar que no es culpable, pues su trabajo siempre ha sido honesto, incluso, defendió que a veces ha sido tan honesta que llega a molestar.



“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”, declaró la intérprete de "Hacer el amor con otro".



La Reina de Corazones manifestó que en los últimos meses se ha dedicado a diseñar joyería, de esta forma se alejó del mundo y las controversias que circulan a su alrededor y el de su familia.

Todos los que están en la lista de Pandora Papers son investigados internacionalmente por la forma en que están gestionando sus fortunas, pues todos ellos han recurrido a paraísos fiscales para comprar bienes y evadir impuestos.



En el caso de Alejandra Guzmán, se identificó que creó su empresa fantasma a través de diferentes despachos de abogados del territorio Británico y que, además, gracias a esta compañía compró una propiedad que valdría millones.



Según se registró en la investigación, en 2018, bajo el nombre de Frida Enterprises Inc, la interprete de Yo te esperaba adquirió un penthouse en el condominio Aria on the Bay, Miami, en una torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes ofrecidos entre los 400,000 y los 10 millones de dólares.



