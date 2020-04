La publicación de Ochmann al saber que Aislinn no piensa regresar con él

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Luego que Aislinn Derbez asegurara el lunes, durante un en vivo en su cuenta de Instagram, que la separación con Mauricio Ochmann es algo definitivo, muchos esperaban una reacción del actor, y la hubo, pero muy a su estilo.

Mauricio no hizo referencia al video de su aún pareja ni a sus declaraciones, por el contrario, decidió publicar una tierna fotografía junto a su hija Kailani.

"Les mandamos amor", fue lo que escribió el actor, dejando a muchos con las ganas de saber qué opina sobre el reciente video de su pareja, material que fue publicado en diferentes portales de entretenimiento tanto en México como Estados Unidos.

La publicación causó revuelo entre sus 7.1 millones de seguidores, quienes lograron que consiguiera en cuestión de horas casi 800 mil Me gusta y cientos de mensajes que elogiaron el gran papel que hace como papá.

Polémica declaración

El lunes por la noche, Aislinn se unió a la transmisión en vivo del actor Justin Baldoni. Fue ahí cuando abrió su corazón y contó que entre ella y Mauricio solo existe una coordial relación y un "cariño de hermanos".

Luego de presentarse e indicar que es fan de él, durante la plática surgió el tema de que ambos son amigos de Jaime Camil. Entonces Justin le preguntó cómo iba su vida y ella comenzó a hablar de su ruptura.



“Es una historia complicada. Estoy en una clase de... estoy separándome de mi esposo, que también es actor, pero estamos separándonos en buenos términos ... Voy a hacer un podcast, en dos semanas, que quizá sea muy caótico porque hablaré de todo este proceso y todo lo que he sentido”, detalló la hija del comediante.

La conversación continuó y la mamá de Kailani dijo que “es muy duro. Lo amo y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta al dolor y a todo lo que ha ocurrido”.



Por último dijo que su separación "es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá porque, como dices, mientras más lo confrontas realmente y míentras más te abres realmente y te entregas a eso, más vida viene a través de eso”.