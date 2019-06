VIDEO: Lanzan remix de Whitney Houston del DJ y productor Kygo  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los seguidores de Whitney Houston podrán bailar el fin de semana con una canción “nueva” de la difunta superestrella.



El DJ y productor noruego Kygo lanzó el viernes un remix de "Higher Love” con un giro alegre y dance, en formato digital.



La cantante estadounidense grabó una versión del tema de Steve Winwood como bonus track de su álbum de 1990 "I'm Your Baby Tonight" sólo para Japón.



La versión original de Winwood debutó en 1986 y llegó a encabezar la lista Hot 100 de Billboard.



Kygo, más conocido por su éxito "It Ain't Me" con Selena Gómez, tocará el nuevo "Higher Love" el domingo en el PrideFestival Utopia en Nueva York.



Houston murió en el 2012 a los 48 años.

