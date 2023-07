AHIBA lanza campaña para impulsar una cultura digital segura

De la misma manera que las tecnologías avanzan y son cada vez más importantes en el día a día de las personas, y teniendo en cuenta las comunicaciones permanentes que desarrollan las instituciones bancarias con los clientes, AHIBA se propuso encontrar una forma diferente de concientizar a los hondureños: Haciendo foco en el ciberdelincuente, los verdaderos culpables de los riesgos que trae el mundo digital. De una manera muy clara, simple y didáctica, evitando tecnicismos.

La campaña presenta al usuario diferentes opciones para verificar si es consciente de los riesgos de la ciberseguridad:

•Escribo el link completo de mi Banco en el URL vs. Solo busco en Google el nombre de mi Banco.

•Mi Banco nunca me pedirá usuario y contraseña vs. Si está en mi correo, es del Banco.

•Nunca doy mi tarjeta, la ingreso yo mismo en el POS vs. Entrego mi tarjeta e ID en todos los comercios.

•Yo cuido mi dinero vs. A mí nadie me estafa.