Advierten que los racionamientos de energía iniciarán en el mes de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los racionamientos de energía podrían iniciar a partir del próximo mes de abril, advierten representantes del sector eléctrico. También los funcionarios del nuevo gobierno han anunciado que es inevitable la situación para este año 2022.



“La crisis de racionamientos va a ser de abril a agosto (cinco meses)”, manifestó Samuel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable.

Rodríguez explica que se llega a ese extremo por la falta de potencia, ya que energía sí tenemos en el país. Es decir que, aunque se produzca la suficiente cantidad de energía para abastecer el consumo, no existe una red capaz de transportar y distribuir al usuario final el servicio.



Previo a asumir el gobierno de Xiomara Castro, Pedro Barquero, quien ahora es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, explicó que debido a que en su momento no se hicieron las inversiones oportunas en las áreas de distribución y transmisión, “este año vamos a tener cortes de energía. No hay forma de evitar los cortes”.

Barquero detalló que se requiere una inversión de 800 millones de dólares (casi L 20,000 millones), y lo peor de todo es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no tiene esos recursos, por lo que tendrán que contratar más deuda. De acuerdo con la Ley General de la Industria Eléctrica, la contratación de energía se debe hacer con cinco años de anticipación, pero no se ha hecho. Lo riesgoso es que, de cara a una emergencia, se compre energía a precios sobrevalorados.

La crisis financiera

La estatal tiene una deuda que supera los 82,000 millones de lempiras. El peor escenario es que sigue perdiendo alrededor de 37% de la energía, que equivale a 20 millones de lempiras diarios y unos 8,000 millones al año, por hurto y fallas en el sistema.



Para salir de la crisis, el experto en energía Mario Zelaya dice que “obligatoriamente hay que tomar decisiones para atacar las pérdidas, la renegociación de contratos e ir a un proceso de depuración en la ENEE de forma simultánea; caso contrario, el país no lo soportará”.

