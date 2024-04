La “Tota” ya vive el clásico contra Olimpia: “será un partido difícil, durísimo”

Todavía no puedo hacer un análisis de la campaña. Sí nos hemos preparado para ganar todos los partidos pero no lo hemos podido lograr. Veníamos teniendo pendiente la primera rueda los puntos de visitante que no habíamos obtenido muchos, solamente los del empate contra el Olimpia, pero hoy ya hemos cambiado esa situación. Esta segunda ronda es durísima, todos los equipos nos peleamos algo, unos la clasificación directa a semifinales, otros por entrar en la liguilla y algunos viven su lucha por no descender. Todos tenemos necesidades y el torneo muchas veces se vuelve cerrado. Todavía nos quedan puntos por delante, nos faltan dos clásicos (contra Olimpia y Real España), apostamos a seguir mejorando, fortaleciéndonos, para tener una imagen auténtica de lo que queremos hacer como equipo.

Es desgastante, vivo comprometido 24 horas, los siete días a la semana, no tengo descanso. Un entrenador no descansa nunca, tenemos que estar atentos de un viaje, comida, hotel, que si los jugadores están a tiempo y con dudas si están mal, todo eso lo pone a uno en alerta. Todo eso desgasta a un técnico, gracias a Dios que tengo una familia que entiende que esto es así, sino no podría llevar esto adelante. También estoy acompañado de un buen grupo de cuerpo técnico y de la directiva que hacen que uno se sienta respaldado. Después los resultados nos invitan a creer, a mejorar y poder hacer de que Marathón esté siempre arriba, sea protagonista, pero fundamentalmente de que el equipo tenga una idea de juego propia, una identidad. Amén de los nombres de los muchachos, el esfuerzo lo han hecho, lo seguirán haciendo y se los seguiremos pidiendo.

Sí, los mandamientos del fútbol son siempre querer ganar en todos lados, en todas las canchas, pero algunas veces no se puede porque el rival plantea buenas cosas o porque uno no está en una buena tarde. Pero obviamente trabajamos para fortalecernos, para buscar solidificar el corto trabajo que llevamos en tres meses, apostamos a eso, a ese equipo que tiene la idea clara fundamentalmente en todos los campos.

¿Cómo toma la críticas cuando la afición se queja porque al equipo le cuesta ganar de visita y los clásicos?

Yo nunca lo he dicho, pero hoy quiero pedirle a la afición que le tenga paciencia a estos muchachos. Yo nunca le he tenido paciencia y les exijo pero algunos son muy jóvenes, por eso digo que siento mucha satisfacción por ellos. Por ejemplo contra Real Sociedad ingresó Tomás Sorto que tiene 22 años, ha seguido jugando Isaac Castillo con 21 años. Ha debutado Axel Alvarado con 19 años, también ha jugado Odín con la misma edad; Arriaga tiene apenas 20 años. Son jóvenes que hay que apoyarlos, hay que mimarlos y el mejor mimo es el de la afición. Yo sé que el reproche y las exigencias están ahí pero antes a estos muchachos hay que tenerles paciencia, alentarlos. Yo me como algunos insultos cuando la afición considera que me he equivocado en algún cambio, pero a estos muchachos quiero que los apoyen porque están dando todo en la cancha, lo están demostrando, con buen fútbol y buenos criterios lo seguirán haciendo. Tienen que creer y confiar en estos jóvenes, si la afición hace eso los jugadores nos seguirán ilusionando.

He notado mucha insatisfacción y dudas en la afición del Marathón, ¿usted ha sentido lo mismo?

No, a mí la afición me ha demostrado cariño y respeto siempre. Yo soy un entrenador que mis equipos tienen ese ida y vuelta siempre, no pongo una barrera, esa es mi forma de ser, hoy en el fútbol hay que descontracturar todo. No se trata que seamos intocables y que la afición ande por un lado y nosotros por otro. Nos equivocamos, soy padre, soy técnico, hijo, amigo y me equivoco pero lo que menos queremos es equivocarnos. La exigencia es mejor en comunión. Nosotros vamos por un buen camino, encaminados a tener mayor protagonismo, hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias y seguiremos trabajando. Dios nos acompañe para no estarnos equivocando y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para ser el mejor equipo.