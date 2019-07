Max Verstappen conquista lluvioso Gran Premio de Alemania

HOCKENHEIM, ALEMANIA.- Cuanto más húmedo y caótico se tornó el Gran Premio de Alemania, más se adaptó a la conducción sin cabida a nervios de Max Verstappen.



La impresionante actuación del piloto de 21 años de Red Bull se produjo al mismo tiempo de un inusual colapso en la escudería Mercedes.



Verstappen dominó las peligrosas condiciones de una pista empapada por la lluvia el domingo para conquistar su segunda victoria de la temporada, y la séptima de una carrera que parece estar destinada a llevar al holandés a la cima de la Fórmula Uno en poco tiempo.



El piloto de Red Bull levantó el puño triunfalmente mientras pasaba por la bandera de cuadros en el circuito alemán, terminando por delante de Sebastian Vettel de Ferrari y Daniil Kvyat de Toro Rosso. Un jubiloso director de la escudería, Christian Horner, describió su conducción como una “clase maestra”.



Mientras que el futuro a largo plazo de Verstappen se ve tan brillante como las camisetas anaranjadas de los devotos aficionados holandeses que siguen a su héroe nacional, todavía no es un contendiente para llevarse el título del campeonato.



Aunque esto tiene que ver más con su monoplaza que con su conducción.



La victoria colocó a Verstappen a 22 puntos de distancia del piloto de Mercedes Valtteri Bottas en la tabla general, pero Lewis Hamilton lo supera por 61 unidades luego de 11 de las 21 carreras de la temporada. Un inusual fracaso de Mercedes, relacionado con Bottas y Hamilton, sucede tan esporádicamente como las temperaturas de 41 grados Celsius (106 Fahrenheit) que convirtieron a Hockenheim en un horno el viernes.



Hamilton quedó en 11ra posición tras arrancar desde la pole position, mientras que Bottas se accidentó casi al final de la carrera en un intento fallido para superar a Lance Stroll.



Sin embargo, el piloto británico subió al noveno sitio, consiguiendo dos puntos, luego de que los pilotos de Alfa Romeo Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, fueron penalizados y removidos del séptimo y octavo lugar al 12do y 13ro respectivamente por una cuestión relacionada a sus embragues al comienzo de la carrera.



“Siguen kilómetros adelante en el campeonato. Es bastante, ¿no lo es? Más de dos victorias”, señaló Verstappen sobre la situación de Mercedes. “Pero queremos reducir el déficit y pelear por la victoria en cada una de las carreras”.



Verstappen tiene cuatro apariciones en el podio en 11 carreras y ha estado fuera de los primeros cuatro sitios sólo una vez, una prueba de su consistencia, pero también de que Red Bull carece de la velocidad necesaria para superar a Mercedes en cada carrera.



Sin embargo, la del domingo fue una actuación imperiosa por parte de Verstappen, quien simplemente florece bajo la lluvia. El piloto dio crédito a su padre, Jos Verstappen, quien fue un modesto piloto de la F1, por ayudarlo a desarrollar las habilidades necesarias.



“Mucha de la práctica que hice cuando era niño fue sobre superficies húmedas. Trabajé muchas horas con mi padre, quien también era bastante decente sobre lo mojado”, dijo el holandés. “Él me dio los consejos. También se trata de tomar decisiones sobre lo húmedo, no sólo conducir, sino darte cuenta de lo que sucede a tu alrededor”.



El clima lluvioso provocó caos mientras que los pilotos tuvieron que hacer hasta seis paradas en pits para cambiar neumáticos y varios sufrieron accidentes en una sección de la pista que era muy resbaladiza.



El piloto de Ferrari Charles Leclerc estaba en la contienda para alcanzar el podio, pese a arrancar en la 10ma posición, pero se estrelló tras cambiar a unas llantas más rápidas, saliéndose de la pista, para pasar sobre la grava y terminar en las barreras.



Sorprendentemente, Hamilton tuvo el mismo percance momentos después, causando daños en su alerón delantero. Tuvo que acudir a pits para un cambio de alerón y neumáticos, pero tomó a Mercedes por sorpresa y una parada dolorosamente larga le costó cualquier oportunidad de ganar.



Para Vettel fue un impresionante repunte _y casi lo opuesto a lo ocurrido el año pasado cuando se accidentó cerca del final tras liderar la carrera desde la pole position y Hamilton ganó_ luego de salir desde el fondo de la parrilla.



“Fue muy divertido, fue muy difícil saber cuál era la maniobra más inteligente en estas condiciones”, comentó Vettel. “Fui pulcro durante toda la carrera. Felicidades a Max, él estuvo excelente”.



Los mecánicos e ingenieros de Ferrari celebraron al cuatro veces campeón de la F1, sin lugar a duda aliviados luego de la fallida clasificación del equipo el sábado. Vettel no pudo ni siquiera salir a la pista para fijar un tiempo y Leclerc no pudo iniciar la última fase clasificatoria y tuvo que arrancar en 10mo sitio.



“Empezar de último, podemos estar muy contentos con la recuperación”, dijo Vettel, quien está en cuarto sitio de la tabla general, 21 puntos detrás de Verstappen, de cara a la carrera del próximo fin de semana en Hungría. “Estamos cometiendo errores y no fuimos lo que queríamos ser, pero necesitamos seguir creyendo en nosotros y pensar que nuestro día llegará”.



El de Kvyat ciertamente llegó.



Fue el tercer podio de su carrera, pero sobre todas las cosas, un punto demostrado. El piloto ruso de 25 años fue reemplazado despiadadamente en Red Bull por Verstappen después de tan sólo cuatro carreras en la temporada 2016 y ni siquiera pudo obtener un lugar en la F1 el año pasado.



“Es increíble regresar al podio”, comentó Kvyat. “La carrera fue una locura. Una montaña rusa increíble, como toda mi carrera”.



La pista estaba empapada al momento del arranque y por cuestiones de seguridad, se tuvo que desplegar un auto de seguridad.



En apenas dos vueltas de la carrera, el auto de seguridad tuvo que salir nuevamente, en la primera de varias ocasiones, cuando el mexicano Sergio Pérez se salió de la pista y golpeó un muro.



Ya al final de la carrera, un exasperado Hamilton, que dijo que había lidiado con una enfermedad, estaba rezagado en el 14to sitio.



“¿Cómo pudo empeorar tanto?”, manifestó Hamilton quien hizo unas sorprendentes seis paradas en pits.



Sin embargo, los resultados del domingo no repercutieron en su ventaja en la contienda por el campeonato, en la que sigue 39 puntos por encima del segundo sitio Bottas.