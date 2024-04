Pep Guardiola le deja mensaje a Real Madrid: “Florentino se tiene que preocupar en el campo”

EL JUEGO

“Imagino que la gente se lo ha pasado bien, cuando hay un partido con seis goles... es imposible controlar las transiciones del Madrid, hemos perdido balones con jugadores muy fiables con el balón, muchas pérdidas... el Madrid en este campo sabemos que nunca se acaba el partido y lo hemos jugador muy bien sin conceder, hemos ido generando cada vez más peligro y hemos podido hacer dos golazos”

¿Qué ha dicho al descanso?

“Que quedaban 45 y 90 minutos, que si atacas de una manera no ordenada no hay nada que hacer. Estar mucho más quietecitos, hay que traerla fuera, girarles, traerla fuera, girarles y esperar que Foden y Gvardiol aparezcan”.

Contragolpes del Real Madrid

“Nunca es imposible pero es muy difícil, tienes que minimizarlos. Tienen las piernas para driblarte y luego Kroos que te mueve el equipo como sólo Toni puede hacerlo. Nos llevamos el resultado y a por la vuelta”.

¿Qué pasó con De Bruyne?

“Hemos tenido una charla, estaba en el once y ha llegado al vestuario y ha dicho que no podía jugar. Tenía vómitos y se ha encontrado mal y esperamos que el miércoles en casa... ve cosas y pases donde otros no son capaces de verlo”.