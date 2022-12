“No éramos los grandes favoritos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie”: Messi tras clasificar a la final de Qatar

“Mi familia es lo máximo para mí, la que me acompañó siempre. Hemos pasado duras, hemos pasado muy buenas, y hoy nos toca vivir una espectacular, así que disfrutándolo con ellos y con toda la gente que está en Argentina, que no tengo duda que debe ser una locura también”, añadió contento.

Messi aseguró que no eran favoritos para llegar a la final y que hubo momentos de cansancio y de indecisión, pero aplaudió a sus compañeros al no dejarse derrotar antes de tiempo.

“No llegamos al 100%, pero siempre este grupo da un plus más y lo volvió a demostrar, ya estábamos cansados, pero hicimos un partidazo y conseguimos meternos a la final que era lo que queríamos todos”, indicó.

Ante la consulta de qué lo motivó para lucirse en este partido ante Croacia fue claro y hasta jocoso: “La garra, sabíamos que teníamos que definirnos, que no nos podía pasar lo de Holanda, que no nos podíamos tirar atrás. La verdad me sentía muy cansado, por un momento no podía levantar las patas, pero bueno, la alegría de estar tan cerquita y dar un pasito más”.

“No teníamos dudas que este grupo lo iba a intentar, como lo dijimos desde el principios, no éramos los grandes favoritos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie y así fue cada partido y todo lo que conseguimos fue mérito nuestro y lo demostramos”, aseguró complacido.

