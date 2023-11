De Honduras al éxito mundial: Mauricio Dubón y sus desafíos en el deporte

El pelotero de los Astros de Houston es un claro ejemplo de lucha, perseverancia y no dejarse vencer sin importar cuáles sean los obstáculos que te encuentres. “Desde niño soñé con que me iban a firmar en Grandes Ligas y se dio, gracias a Dios lo hice. Pero me falta, tengo que debutar en Grandes Ligas, jugar 20 o 22 años en la MLB. Sueño con ser el mejor, el primer hondureño en llegar al Salón de la Fama”, dijo el catracho a DIEZ en 2013 después de fichar por los Boston Red Sox.