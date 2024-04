Manchester United amarga a Liverpool: Así queda la tabla de la Premier League

Llegó al rescate Mohamed Salah de penal, un falta de Aaron Wan-Bissaka sobre Harvey Elliott fue decretada como pena máxima y el egipcio no falló para decretar el 2-2 final.

Con este empate, Liverpool ya no depende de sí mismo en el camino al título de la Premier League. Ahora los rojos son segundos con 71 unidades, misma que tiene Arsenal, pero los de Arteta tienen mejor diferencia de goles.

Metido en la conversación está el Manchester City de Pep Guardiola que tiene también 70 puntos.

En la fecha 33, los tres involucrados por el título van recibir sus partidos de locales, Liverpool vs Crystal Palace, Arsenal vs Aston Villa y Manchester City vs Luton.