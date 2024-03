Keylor Navas y su mala noticia previo a partido de Costa Rica ante Honduras

Hace cinco años, el París Saint Germain sorprendió a todos al quedarse con Keylor Navas , arquero costarricense que ganó todo con el Real Madrid , se marchó del equipo blanco tras no renovar su contrato y PSG no dudó en ir a buscarlo.

Sus primeros años mostró un gran rendimiento y se quedó con el arco titular del PSG, dejando a Gigi Buffon como suplente. Sin embargo, luego de la última Eurocopa, el club galo decidió fichar con todo a Gigi Donnarumma, que llegaba libre del AC Milan.

Esta fue la peor noticia para Keylor Navas, quien perdió rápidamente el puesto y eso terminó en una polémica gigante.

“El club tomará decisiones. Yo me quiero quedar, tengo contrato hasta 2026 y no, no creo que se pueda estar otra temporada así, seguramente no ocurrirá así, porque pienso que el club hará una elección. No tengo objetivos personales, solo colectivos”, dijo Donnarumma en una entrevista con France24, hace unos años.

Esas declaraciones fueron un gran problema para el club y por eso Keylor Navas se fue a préstamo al Notthingham Forest. Tras terminar dicho préstamo, el ‘Tico’ volvió al PSG y en lo que va de la temporada, solo ha disputado cuatro partidos y de los menos importantes.

La realidad es que Luis Enrique le dio lugar total a Donnarumma y cuenta con Arnau Tenas de cambio, por lo que Keylor no es tenido en cuenta para nada con el español. El costarricense de 37 años de edad ha tomado la decisión de irse del París Saint Germain en la próxima temporada