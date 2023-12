Julio César “Rambo” de León revela a qué se dedicará tras el retiro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un ídolo del fútbol hondureño, Julio César “Rambo” de León , ha puesto fin a su etapa como futbolista y no pasará mucho tiempo para verlo dar sus primeros pasos como entrenador.

“Sería bonito que la Federación me diera una selección juvenil, empezar desde abajo para en el futuro ir a la mayor. Me gustaría que la Federación se acercara más a uno y me diera el título sinceramente. Un futbolista que jugó mucho tiempo en grandes ligas y disputó todos los grandes torneos con la Selección Nacional deberíamos de servirles más y ser más reconocidos. A la persona que solo jugó en Honduras, con todo respeto, tiene que estudiar, pero el futbolista que estuvo tantos años afuera simplemente hay que regalarle el título”, dijo el exReggina, Parma y Génova al programa Panorama Deportivo.