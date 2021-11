Fernando Mira: "Estar 25 días sin competir es malo para el fútbol y para todos"  

LA CEIBA, HONDURAS.- Fernando Mira, director técnico del poderoso Vida de La Ceiba, externó su malestar con la Liga Nacional porque aún no han establecido las fechas de las semifinales.



Vida terminó en segundo lugar de las vueltas regulares con 36 puntos, lo suficiente para que esté en semifinales.



Sin embargo, desde el 9 de noviembre no han tenido actividad en la Liga Nacional por estar a la espera de su rival que es Olimpia, quien disputó el repechaje ante Marathón.



De momento la Liga no ha definido el calendario, sin embargo, ya hay fechas tentativas para los juegos de ida entre el 4 y 5 de diciembre.



"Ya lo he dicho, tenemos mucho tiempo sin competición. En mi opinión, tienes que ver las estadísticas de los juegos porque hay equipos que están terminando con ritmo en competición, estar 25 días sin competir es malo para el fútbol y para todos", mencionó el entrenador portugués.



Este "parón nos afecta mucho, tanto a nosotros como a Real España. Algunos equipos tendrán mucho tiempo sin competición, pienso que es malo para los jugadores y para el fútbol", aseguró el estratega.



Entre tanto, la llave Olimpia-Vida sacará al primer finalista de del torneo Apertura.

