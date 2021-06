Eslovaquia vence 2-1 a Polonia de Lewandoski

SAN PETERSBURGO, RUSIA.- Cuando el protagonismo de Marek Hamsik con Eslovaquia ha empezado a mermar, Milan Skriniar dio el paso al frente como nuevo referente.



Firmar el gol de la victoria en un partido del Campeonato Europeo avala su nueva condición.



A los 69 minutos, Skriniar bajó un tiro de esquina y clavó el balón en el fondo de la red desde 15 metros para que Eslovaquia derrotase el lunes 2-1 a Polonia.



Ha sido un notable año para el tenaz defensor central, una de las piezas claves para que el Inter de Milán se coronase campeón de la Serie A en Italia.



VEA: Cristiano Ronaldo sobre su futuro: 'no me hace cosquillas'



Hamsik, con su corte de cabello Mohawk, siempre ha sido el jugador más reconocido del fútbol eslovaco, pero ahora tiene compañía con Skriniar de 26 años.



Polonia pagó caro la expulsión de Grzegorz Krychowiak, siete minutos antes del gol de Skriniar. El volante central recibió una segunda amonestación por una torpe entrada por detrás de Jakob Hromada cerca del círculo.



También fue un día aciago para las otras dos figuras polacas.



Robert Lewandoski, el reinante Jugador del Año de la FIFA, volvió a quedar debiendo en un torneo de selecciones. El delantero del Bayern Múnich no estuvo fin frente al arco rival, desperdiciando varias ocasiones en la primera parte.



Lewandowski apenas ha firmado dos goles en 12 partidos en la Copa del Mundo o la Euro.



Y el otro fue Wojciech Szczesny, el jugador de Juventus que se convirtió en el primer arquero responsable de un autogol en el torneo. Szczesny tuvo la mala suerte que el balón rebotara cerca de su primer palo, luego diera el brazo que tenía estirado y finalmente anidarse en la red tras un remate del extremo eslovaco Robert Mak a los 18 minutos.



Eso puso en ventaja a Eslovaquia hasta que Karol Linetty empató para Polonia cuando apenas habían transcurrido 30 segundo del segundo tiempo.