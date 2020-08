Hondureño Denil Maldonado jugará en el Everton de Chile

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- El legionario hondureño Denil Maldonado dejará las bases del Pachuca de México y se convertirá en el nuevo refuerzo del Everton de Viña del Mar de Chile.



El catracho se marchará del equipo mexicana en calidad de préstamo y su salida se debe al tema de las plazas para extranjeros, ya que los Tuzos ficharán al argentino Leonardo Ramos.



El Everton de Chile pertenece a uno de los clubes del Grupo Pachuca, por lo que la ida de Maldonado se trata de una negociación directa para que el jugador pueda tener el protagonismo que no tuvo en el fútbol mexicano.



Desde que se conoció el traspaso del defensor hondureño su nombre fue borrado de los registros de la plantilla de los Tuzos.



Maldonado aseguró que la noticia le "cayó de maravilla" porque sabe que tendrá más participación que en México. "Me va ayudar bastante para el inicio de la selección, me viene bien".



El defensor aseguró que aún no ha hablado con el entrenador, pero se está empapando más sobre su nuevo equipo y del fútbol chileno.