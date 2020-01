Danilo Tobías: "Creo que sería una ventaja jugar en el Morazán"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El polifuncional jugador de Real España le pone paños fríos al tema de la sede de la gran final de la Copa Premier frente a Olimpia.



"Darle una alegría a toda la afición" de Real España es la premisa de Danilo Tobías, lateral y volante bajo las órdenes del uruguayo Ramiro Martínez, con la mira en la final de vuelta de la Copa Premier Centroamericana este miércoles contra Olimpia.

"Creo que sería una ventaja jugar en el Morazán, ahí es dodne nosotros jugamos la mayoría de nuestros juegos; Olimpia es local donde sea, dentro del campo vamos a ser 11 contra 11 y que gane el mejor", fue el mensaje inicial con el ex albo analizó que se mantuviera la sede del partido definitivo del torneo, haciendo que los capitalinos tengan que volver a viajar a la Gran Ciudad.



Estima respecto al dominio táctico de su onceno respecto a los leones que "como jugadores debemos ser inteligentes, cada partido es diferente y lo que pasó el sábado es diferente, ahora es una final y hay que ganarla" como sea posible.



Se muestra contento con el nuevo rol que le ha encomendado Ramirón en la mediacancha: "A mí siempre me ha encantado jugar en la segunda línea, me siento muy cómodo y creo que el profe está satisfecho con el trabajo que he venido haciendo", expone.



El partido hay que encararlo, a su juicio, "como lo que es, una final y una final siempre se juega a muerte... más un clásico, con los antecedentes del partido anterior. Va a ser un juego muy intenso", valoró.



"Olimpia siempre es un equipo muy fuerte, en el primer partido presentó un equipo y en el segundo otro... mañana tiene la capacidad de poner otros jugadores, línea por línea es un equipo muy completo y, sinceramente, no le veo muchas deficiencias", expresó en torno a las virtudes y defectos de su contendiente de turno.



Se ve levantando el cetro como todo el plantel españolista: "Ese es mi trabajo como futbolista, visualizar cosas positivas y en la mente de cada uno de nosotros está salir campeones".



