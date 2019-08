Viralizan momento en que Messi le agarra el trasero a Antonela en una disco

BARCELONA, ESPAÑA.- ¿Recuerdan al Leo Messi tímido, callado y en ocasiones hasta apenado cuando estaba ante mucha gente?, pues ya no existe más.



El argentino del FC Barcelona ha "sacado las uñas", aunque, mejor dicho, ha sacado las manos y esta vez afuera del terreno de juego. Leo fue captado en el momento justo en el que le agarra una nalga a su esposa, Antonela Roccuzzo.



Un corto video que se ha viralizado esta semana muestra el momento exacto en el que Leo, vestido con una camiseta negra y está parado a la par de Rocuzzo, quien lleva un tallado vestido que resalta su esbelta figura, dirige su mano derecha hacia el trasero de la argentina y la agarra desprevenida.



Antonela intenta reaccionar ante el asombro de la acción del zurdo de pierna, pero diestro de manos, aunque prefiere no llamar la atención.



Pese a que aún no se detalla dónde ocurrió el hecho, según los usuarios de redes sociales, la pareja se encontraba en una discoteca en Ibiza, donde recientemente pasó el ocaso de sus vacaciones.



Leo Messi y Antonela Rocuzzo fueron novios desde su niñez, se casaron hace unos años y actualmente tienen tres hijos, Mateo, Thiago y Ciro.

Esta es la famosa mano de D10S. pic.twitter.com/25Zohwt3xM — Mateo Messi (@mateitomessi) August 7, 2019