Cristiano Ronaldo se destapa en entrevista con niños en Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo recibió este lunes en España el premio 'Marca Leyenda', que otorga uno de los principales periódicos deportivos de ese país.



En ese sentido, al ser entrevistado por un grupo de niños, reveló cuál fue el período más duro de su carrera y qué título valora más.



"Con 11 años dejé a mis padres en Madeira y me fui a Lisboa solo, para buscar mi futuro. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida", recordó el delantero de la Juventus.



"Nunca me imaginé ganar un Balón de Oro: mi gran sueño era ser un profesional del fútbol. Después, con 18 o 19 años, sí ya lo pensé", agregó la estrella lusa.



Tras la premiación, uno de los cinco pequeños que participaron de la rueda de prensa, todos vestidos con camisetas que usó el goleador durante su trayectoria, le preguntó si la Eurocopa alcanzada en 2016 con la selección de Portugal era el título "más importante de su carrera".

"Todos los títulos son importantes, pero ese posiblemente lo sea porque es especial. No es lo mismo cuando ganas algo para tu país y sabes que es más difícil", respondió.



Por otra parte, reconoció que "echa de menos" la ciudad de Madrid, donde vivió nueve años y se convirtió en una de las máximas del Real.



"Vengo mucho a Madrid. Es una ciudad que me marcó. No solo a nivel futbolístico, sino también a nivel personal", aseguró.



El futbolista de 34 años se encontró en el evento con Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca.



"Vuelve a ficharlo", se oyó decir a uno de los presentes en el teatro Reina Victoria de la capital española, en el momento en que el directivo y Ronaldo se abrazaban amistosamente.



El capitán de la selección portuguesa de fútbol abandonó el club Merengue en julio de 2018 para pasar a la Juventus, que pagó por su fichaje 100 millones de euros.



Poco después, el futbolista reveló que la razón por la que decidió irse fue porque sentía que Florentino Pérez lo veía únicamente como un medio para ganar dinero.



"Solo me vio como una relación de negocios. Lo que me decía, nunca lo hizo desde el corazón", lo cuestionó entonces.