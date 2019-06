"Sé que desde el cielo me cuidarás": el sentido mensaje del hijo de La Perla Reyes

SEVILLA, ESPAÑA.- El fútbol amaneció de luto este sábado con la noticia de la muerte del exjugador José Antonio Reyes, conocido como "La Perla", por lo que cientos de mensajes de pesar inundaron las redes sociales; sin embargo, uno de ellos ha tocado el corazón de los cibernautas porque, en medio del dolor, fue su hijo quien le dedicó unas sentidas palabras.

"Este es el último momento que hemos pasamos juntos, papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí!", comienza diciendo el menor, José Antonio Reyes López, quien compartía nombre con su padre y juega en el Alevín A del Leganés.

"Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, papá @j.a.reyes10 no, pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos!", agregó el menor en el post que compartió a solo horas de haber conocido la fatal noticia.

Para finalizar el mensaje con el que acompañó la última foto que se tomó con su padre, el pequeño José Antonio se limitó a agradecer los mensajes de apoyo. "Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!".

El exfutbolista José Antonio Reyes, quien militó en el Sevilla y Real Madrid, entre otros, murió este sábado a los 35 años en un accidente vehicular cuando, presuntamente, viajaba a exceso de velocidad. "La Perla" iba junto con dos primos, quienes también perdieron la vida. El fútbol está de luto.