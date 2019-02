Las reacciones por la nueva camiseta de la Selección Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las reacciones por la nueva camiseta que usará el conjunto hondureño durante su proceso al Mundial de Qatar 2022 no se hicieron esperar en las redes sociales.



La Federación de Honduras (Fenafuth) y su patrocinador Diunsa hicieron el anunció a través de un Facebook Live en el que se mostró la "nueva piel" que usará el 11 catracho de visita, de local y la alternativa.



Uno de los primeros en hablar sobre la camisa fue Nahum Valladares: "Acabo de ver la presentación oficial de la nueva camiseta de la Selección Nacional presentada por @diunsahn. Los diseños no me desagradan, pero yo sigo siendo un acérrimo enemigo de la H. Siempre lo fui, y no voy a cambiar nunca mi posición".

"Muy bonitas las camisas...mejores que las de la última eliminatoria... ojalá y las vendan a precios accesibles", dijo @milohercules en Twitter.

Otro comentario en la red social decía: "Diseño común y silvestre camisa de marcas de segunda o tercera categoría y la van vender como si fuera de primera".

Este usuario no quedó satisfecho: "Nada nuevo, seguimos en lo mismo".

Al no gustar la camiseta, muchos aseguraron que se tratan de los mismos modelos de siempre y que no se innova en el estilo.

Por su lado, @NixonBanegas97 manifestó: La miro sencilla, pero sí cumple las expectativas, me gusta".