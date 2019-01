Raúl Sambulá sobre fichaje de Eddie y Harold: "Estoy ilusionado"  

LA CEIBA, HONDURAS. -El equipo soñado de Raúl Martínez Sambulá en el Vida se ha vuelto una realidad con dos nuevas incorporaciones que ilusionan. Se trata del delantero de Eddie Hernández y el arquero Harold Fonseca, quienes estamparon su firma en el conjunto cocotero de cara al Torneo Clausura 2018.



Ambos protagonistas fueron presentados oficialmente el jueves 3 de diciembre, detalle que ilusiona al entrenador ceibeño.



"Llegaron dos jugadores que aparte de ser conocidos son competitivos y de buen perfil que hoy se suman a la plantilla. Estoy ilusionado con esta plantilla, esto me motiva mucho y más porque los muchachos que pedimos y llegaron están con esa ilusión", dijo.



La realidad de todo ello es que con estos fichajes, el Vida tendrá uno de los equipos más competitivos fuera de los cuatro grandes.



La plaza de Eddie Hernández en La Ceiba le asienta bien marcando goles. En su última temporada marcó vistiendo de rojo marcó 14 goles, pero esto no es algo que quiera presumir el entrenador, puesto que su enfoque es trabajar y lograr los objetivos de liguilla.



"No es para tanto, los otros equipos también se están armando y lo más importante es que nosotros podamos a hacer nuestro trabajo y logremos nuestras metas", cerró.



Con ello la entidad se abrió paso con sus primeros dos fichajes ante las bajas de Marcelo Espinal, Otoniel Osorio y Arnaldo Urbina.