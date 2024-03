IMITAR. Hasta a cadena nacional han convocado para hoy por la salida del CIADI. Por más que traten de justificar, adiós a las inversiones con semejante disparate, solo por imitar al tal Evo y al tal Correa.

RAFA. ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! La “nueva Corte” le aplica el pacto de impunidad a Rafa Barahona, y le da sobreseimiento definitivo. Ja...je...ji...jo...ju...

PEINÓ. O sea que nadie se peinó -o dilapidó- el billete de los chinitos taiwaneses. Y ese delito qué tiene que ver con la política. Pero, espérense que se dé cuenta Johelito y su “nuevo MP”.

POWER. ¿Ya le habrán mandado los 200 millones de las transferencias que le deben a Power Chicken? Los alcaldes tienen que estar alineados y agachar la cabeza, si no, neles pasteles, papa...

AIXA. La bulla en el Central Ejecutivo es que a YR le mandaron un “guasac”, como dice aquel, pidiéndole que deje de fregar con Aixa y que la mande al RNP, porque APH es inamovible en el CNE. Jueeeee...

CHINITO. La jodida es que el otro pupilo del hombre, Robertico Brevé, también se quiere quedar, así es que, YR se quedará como el chinito, solo milando.

PESA. Con razón JLM asegura que YR abrió la pesa y mandó a decir que se lance el que quiera por la guayaba del CNE.

ORDEN. La otra cosa, según VC, es que no hay tales de que “voz de muerto” no quiere volver al CNE, sino, que les ordenaron

-adivinen quién- que cuidadito con hacerle sombra a APH. ¡Ahhh! y la misma orden le dieron a ER y a otro par de ex del TSE.

ONU. Alerta máxima en la ONU por la crisis y la violencia en Haití. Vea y eso no vaya a pasar aquí. Todo el desmadre en esa isla -desde hace años- ha sido por las dictaduras de gobernantes que se quedaron a la brava o con fraude.

HUNDAN. Ajá, y después de ese culebrón en NY, algún otro gobernante se apunta a seguir extraditando torones o dándole viento a leyes en contra de los narcos, para que después se los lleven encadenados y los hundan con los mismos testimonios de los extraditados.

CASTEL. Ajá, y para rematar, Castel le hizo los mandados a la fiscalía a lo largo del juicio y acorraló a la defensa y ayer, como tiro de gracia, le dio tiempo extra al fiscal para que cerrara ante el jurado y refundiera a JOH.

SUSTO. Hombre, gracias a Dios que esa explosión en la represa San José no pasó a más. Y que, tanto el alcalde como el compañero fotoperiodista Álex Pérez están siendo atendidos y se van a recuperar.