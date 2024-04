Apuntes: Tony García no entiende cómo Redondo “se echó el muerto solo”

LOGROS. Manda a decir Xiomara que nadie puede negar los logros de su gobierno y que no sabe por qué algunos sectores se niegan a reconocerlos.

ECHÓ. No entiende “Tony” García cómo es que su amigo Luis Redondo “se echó el muerto solo” sobre el culebrón de la renuncia de Nasralla.

FIEL. Es que el Redondo es fiel al refrán aquel de que la “mujer de César no solo debe ser, sino, también, parecer”. El ilustre no se conforma con ser mandadero de Libre, sino, que también quiere parecer.

SESUDO. Para más Carlón, que no es ningún papo, ni llegó a la sesión -por aquello de los clavos a posteriori- y Rasel se hizo el currito y se zafó a media sesión. Pero LR allí estaba feliz leyendo su “sesudo” análisis jurídico.

HOSPITAL. Si el gobierno de Libre abandona el hospital de Roatán que ya está levantado en su obra gris, dice la , “procede una acusación por malversación de caudales” y sería un acto de corrupción.

LÓGICO. Lo que procede y lo lógico, dice Julieta Castellanos, es que terminen lo que ya está hecho. Por desgracia, estos de Libre tienen la cabeza podrida, por el sectarismo. No tardan los socios aquellos en caerle a la rectora.

OLANCHO. Otras ocho manzanas con cultivos de hoja de coca y narcolaboratorio, en Olancho y, como siempre, nunca agarraran a nadie, ni siquiera a un peón o a un vigilante. Hablar de los dueños ya sería pedir mucho.

GLORIA. “Urge ‘Mel’”, manda a decir el diputado “Pepsi”. Estos bárbaros están viendo la tempestad y no se arrodillan, porque, como creen que todo mundo está en la gloria, como ellos.

GOLPE. Por lo menos ya no podrán seguir con la cantaleta del mentado golpe, porque al olanchano no solo se le están pagando los seis meses que le quedaron debiendo, sino, tres años y medio más. Y que se vaya toda la familia -pide la “people”- para no volver nunca jamás. ¡Ahhh! y que se lleven con ellos a sus socios liberales.

RETIRAR. En la UPNFM han confirmado la intervención de Libre -por no decir “Mel” Zelaya- y lamentan que el candidato a rector que apoyaba la comunidad se tuvo que retirar, para evitar que el olanchano hiciera lo mismo que hizo con Odir en la UNAH.

APAGÓN. A ver hasta dónde llega esa investigación del apagón en Choluteca que está pidiendo la afición del Vida, el cual le dio el “triunfo” a la UPN contra el Olimpia, solo para que no descienda. ¿Quién está detrás? Ya el Victoria se había dejado ganar descaradamente de los universitarios.