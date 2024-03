Apuntes: Pucha, con ese clavel que le hizo Fabio, para qué quiere más enemigos Pepe Lobo

LAURA. Contenta la embajadora imperial por el regreso de la normalidad en el CN y espera que eso garantice elecciones “libres, justas y transparentes”. ¿Estáis oyendo...?

PAPI. Bueno, si el “papi” no se metía y se mantenía al margen de todo ese relajo de los fiscales y la elección de los otros entes, malo, y si se mete, también malo. ¿Entonces?

TOMATOS. También había roncha porque quienes estaban negociando eran los tales “tomatos”, vino Tito Asfura, se metió, los hizo a un lado y no dejó que pusieran a sus pupilos ni en el MP ni en el TSC, pero también malo. ¿Entonces?

PLEITO. Ya ven que les dijeron que esa toma del Central Ejecutivo era un “pleito de viejas”. La propia Marcia Facussé, en carne y hueso, llegó ayer al MP a denunciar amenazas de muerte por parte de Fabiola Abudoj, la hija de Cocoy.

CCEPL. La bulla en el CCEPL es que Fabiola está financiando la toma con colectivos de Libre, porque, como forma parte del gobierno junto a Chilo Cruz y Nelson Licona, los otros presuntos liberales.

LADO. Ajá, y qué pitos tocará YR en todo este embrollo, ¿estará del lado de la Marcia o del lado de la Fabiola? ¡En esta esquina...!

FABIO. Pucha, como dice aquel, con ese clavel que le hizo Fabio, su propio hijo, para qué quiere más enemigos Pepe Lobo. Mejor no me ayudes, compadre.

PAPÁ. Ajá, y la DEA y los fiscales llevan a Fabio para que pulverice a JOH, y a quien se lleva en la chalana es a su papá. Fabio aseguró que Pepe Lobo sí recibió pisto de los cachiros a “cambio de protección”.

MAVIBER. Otro que salió a bailar en la octava jornada del Honduras canta fue Maviber, pero el hombre voló a asegurar que neles pasteles, que en su vida ha visto al cachiro y que never and never recibió ni un centavo para su campaña.

MANO. La mayoría de la “people” no cree que Mauricio Villeda haya recibido pisto de esos señores, pero algunos chuscos no descartan que más de algún picarito que le manejó su campaña haya metido la mano y que el hombre ni cuenta se dio.

EQUIPO. Hombre, opiniones de abogados desde las más sensatas hasta las más ridículas sobre el culebrón de JOH, cada quien jalando agua para su molino. Eso es como cuando juega la Selección, que cada quien arma su propio equipo.

COLON. Lo que debería de hacer Colon es mejor no hablar, si de todas maneras, de nada sirve lo que diga o no diga, si se supone que el jurado no ve noticias y el juicio lo tiene que ganar en la Corte, no en los medios.