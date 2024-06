Apuntes: Problema grande la corrupción en Honduras, lamenta Dogu

BUENO. Xiomara anunciará hoy medidas yucas contra la delincuencia y la criminalidad, lo cual es bueno, siempre y cuando de ahora en adelante agarre al toro por los cuernos y nombre en la SS a un ministro de verdad.

PECHO. Lamenta Wilmer Cálix que siguen de rodillas ante la extorsión y que, lejos de bajar, más bien se ha disparado. Pero, allí volvió a salir Tavo Sánchez, sacando pecho solo porque agarraron a otro extraditable.

IHTT. Canibalismo al rojo vivo, entre los mismos inspectores de Rafa Barahona, sonándose los mocos y acusándose mutuamente de “traficantes de migrantes”. En lo que vino a quedar el IHTT. ¿Estáis oyendo, LD?

PERRA. Hombre, si tanta es la picona y “creen que cometí una ilegalidad, métanme preso, qué esperan... dejen el show y métanme preso ya”, les manda a decir Jorge Cálix al Vaquero sin sombrero de Gobernación y al Nerón de Finanzas. Está perra la cosa.

BUEY. Ajá, pero el Vaquero sin sombrero no se quedó callado y le pide a JC que “reconozca sus errores, los asuma con responsabilidad y no manche mi buen nombre”. Jueeeee... No manches, güey...

COSTAL. Pero, tanto Carlón como el líder supremo juran y dicen que, aunque JC es harina de otro costal, será inscrito. Ummmmm...

TRUENAN. No será estrategia, dicen las malas lenguas, para que participe en las primarias refundidoras -se lo truenan en la contada- y luego no se podrá ir ni con el PL ni con nadie. Ja...je...ji...jo...ju...

FOFITO. Saludes les deja Fofito y abandona la refundición, para irse a construir, dice, la victoria de la Rixi. Sepa Judas a quién van a poner ahora a defender lo indefendible en las gradas de Palacio.

CAERLE. Problema grande la corrupción en Honduras, lamenta la embajadora. No tardan en caerle EER, Fausto, El Grillo, la vaca, en fin...“Injerencista”, come cuando hay, saltatapias, robagallinas...

AVISPAS. A otra que no tardan en caerle las avispas es a la rectora, luego de su nueva encíclica “Julietus Navarum” sobre la multicrisis, la disfuncionalidad y otros demonios.

UNO. Desbandada de magistrados catrachos del elefante blanco llamado Corte Centroamericana de Justicia y todo por el desmadre que vive mucolandia. Ya solo queda uno.

SERGIO. Hombre, cuando se creía que la presunta Secretaría de Transparencia de Sergio Coello por fin estaba haciendo algo de ver, investigando el nepotismo de la ministra de Salud, corre a desmentir la información dada a conocer por El Heraldo. Qué cosas.