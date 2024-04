Apuntes: Power Chicken avisa que si inhabilitan a Nasralla él será el ungido

LLORO. No lloro porque te vas, sino, porque no te has ido, le manda a decir Xiomara a su otrora compañero resignado. El Vaquero, no el del sombrero, sino, el de Gobernación, ha sido el mensajero.

VIENTO. A ver si Libre le da viento a esa renuncia de SN o la engaveta. Las bancadas del PN y del PSH ya están listas, pero no les ajusta y necesitan rebuscarse con votos liberales. Y falta por ver si Carlón -el mandamás del Congreso- la somete a discusión.

233. A propósito del Vaquero, a Power Chicken ya le deben 233 millones, y ni señales de las transferencias. Y esto que TV es “jampedrano” y amenaza con lanzarse de alcalde.

ALCALDES. El Pollo Contreras ha confirmado que Nasralla será el candidato de un grupo de alcaldes liberales, y que él va por la reelección a la alcaldía, como parte del proyecto.

SILLA. Ahora bien, explica Power Chicken, si la alianza macabra de Libre y el lado oscuro del PL inhabilita a Nasralla -al estilo Maduro y Ortega- él sería el ungido como candidato a la silla de Xiomara. Será.

JEFE. Will Méndez es el jefe de campaña de JC y adelanta que el 14 de este mes le tronará con un acto político que tendrán en el coliseo, no romano, sino, en NI.

ORDEN. La bulla en los recintos de la diosa Temis es que los ex del TSC iban con medidas sustitutivas, porque hasta la misma fiscalía lo pidió, pero, sepas Judas porqué, hubo una “orden superior” y los mandaron a Támara.

CHISMES. La “Mujer Araña” asegura que esos requerimientos contra Ricardo Rodríguez y compañía son el resultado de un chisme de cuartería que se inventó en Navidad un ex del TSC. ¿Adivinen quién?

CIDH. Por lo menos hasta ayer, ni señales en el despacho de R de atender la demanda de los magistrados -ocho de 15, es decir, la mayoría- pidiendo que reanude la sesión que dejó a medio palo el 7 de marzo. Ni con esa sentencia de la Corte IDH escarmientan.

OCTAVIO. Que muchas gracias, manda a decir Octavio, pero que mejor se queda con Xiomara por el resto del gobierno y en un futuro pensará en una candidatura a la guayaba.

PLAYAS. Manda a decir YR que no ha tenido misas con JC y que, a la hora del presunto encuentro cercano del tercer tipo, él estaba panza arriba en las playas de Omoa.

CICIH. Alicia en el País de las Maravillas desenmascara al gobierno de Libre y avisa que, por parte de la ONU, pueden divulgar lo que quieran sobre la tal CICIH. Como Quique le echa el muerto al portugués por la “secretividad”.