Apuntes: Lo que faltaba, Libre ahora afila sus garras para caerle a la UPNFM

GARRAS. Lo que faltaba, Libre ya tiene el control absoluto de todo -menos de la Conferencia Episcopal- y ahora afila sus garras para caerle a la UPNFM.

PASTEL. Lo raro es que “cizaña” no firmó el informe sobre la intervención -y él presidía la comisión del CN- y parece que ahora se avecina un pleito de poder entre los mismos refundidores por repartirse el pastel de la pobre UPNFM.

HOJA. A la “U” de Catacamas le cayeron ya días y allí no se mueve una hoja -y no contratan ni un conserje- si antes no le piden permiso a Carlón o a Rafael Leonardo Sarmiento, el flamante jefe de bancada.

FORO. Avisan que el arribo del remedo de buque venezolano, Simón Bolívar, es la avanzada de la llegada del mentado Foro de Sao Paulo. Qué cacha. Con razón el remedo de canciller casi lo recibe con 21 cañonazos.

RECESO. Mañana será la última sesión del CN previo al receso, y la bulla es que Libre va en serio con su nuevo adefesio de la comisión permanente, en complicidad con sus socios liberales.

PUERTA. Allí déjenlos, hombre, que se sigan pasando la Constitución y demás leyes por allá donde dijimos, y abriendo la puerta a más y más demandas millonarias en contra de la pobre Honduras.

TELE. En el PL se asegura que no dejarán participar al resignado de la tele, en caso de que decida buscar su inscripción, porque parece que le tienen zorra.

POWER. Abucheada y media la que le dieron a Power Chicken en el Yankel Rosenthal, pero en la muni juran y perjuran que todo fue fríamente calculado por sus amigos, los colectivos de Libre. Será.

BESOS. En qué se parecerán esos besos de Beckeles con los de Samuel Caballero a Cuauhtémoc Blanco. Parece que a Nájar y a Yustin Arboleda les gustó.

PAPI. La bulla en el PN es que la ex first lady no tarda en unirse a las filas del “papi”, y todo porque en Las Lomas no tardan en desenterrar los expedientes de dos ONG, de aquellos viejos tiempos. ¿Y Pitu?

JALAR. Será cierto que el negrito Zelaya se quiere volver a jalar a Rolandito Barahona ahora que sus amigos, los tomatos, le dieron cristiana sepultura como militante azulejo.

LEONOR. Luto en el PL por la muerte, el fin de semana, de Leonor Meza, una fémina que deja un gran legado en la lucha política de las mujeres en Honduras. QEPD.

ALAN. El empresariado también está de luto por el deceso de Alan Flores Rodil, de la Corporación Flores, en un accidente de la avioneta que pilotaba el fin de semana.