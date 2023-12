Apuntes: La gran casaca es que ahora son “subvenciones” y no fondo departamental

HUMO. Todos los caminos indican que ya salió humo blanco para lo del TSC, pero para elegir a los nuevos magistrados con los 86 votos que manda la ley, no con los nueve de la comisión permanente espuria.

NUEVO. Por el PN el nuevo magistrado está entre Marcos Velásquez, apoyado por la bancada, y Karen Martínez, apoyada por el “papi”; por Libre se menciona a la ahijada, y por el PL al asistente de Mario Segura Iscariote o a María Fernanda.

OTRA. Allí sale otra vez el Redondo, a lo mejor ennavajado por el “gran estratega” liberal y el infiltrado que le zamparon a Nasralla, con otra de sus leguleyadas para “elegir”, sin votos, la directiva del CN.

2015. Solo porque los cachurecos, según dice, hicieron una cachurecada con la elección de la directiva del Congreso en 2015, él también la puede hacer.

VOTOS. El Redondo no es más papo o más ignorante o más carreta, porque ya no. Si el chiste son los votos. Si los cachos hicieron eso en 2015, lo hicieron con los 65 votos, no con nueve de la CP y sesión extraordinaria.

ABUSO. Además, y no se supone que Libre ganó -en el nivel presidencial- porque prometieron ponerle fin a todas las mandracadas y abuso de poder de los cachurecos y ahora resulta que solo porque el PN lo hizo en 2015, Libre también lo hará en 2023. ¡Habrase visto!

FNRP. ¡Qué bonito! Mientras los flamantes diputados de Libre reciben bonos navideños, medio millón los propietarios y 300 mil los suplentes, Juancito Barahona contenta al FNRP con una tamaleada en los bajos del Congreso. Jo...jo...jo...jo...

SANTA. La gran casaca es que ahora se llaman “subvenciones” y no fondo departamental ni fondo social. Ja...je...ji...jo...ju...Por qué mejor no se cuentan una de Santa Claus.

MONA. La misma mona, en distinta rama, llámese como se llame. Al final es el pisto del pueblo, siendo repartido a la garduña entre esos señores, con la casaca que luego lo “liquidarán”.

DÓLARES. Las exportaciones se vinieron a pique este año nada menos que en 763 millones de dólares y a eso se debe, en gran parte, la escasez de la divisa, denuncia Fito Facussé.

SAR. Esas son las “gracias”, dice Fito, del quemallantas del SAR, con su discurso de odio hacia los que invierten y reciben exoneraciones, como las maquilas. “Lo que siembras, cosechas”, recuerda.

SEFIN. Nueva protesta de empleados del IP y otras hierbas, en la Sefin, porque resulta que la Rixi no les ha pagado y pasarán una amarga Navidad. ¿Y Cálix?