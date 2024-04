Apuntes: Hombre, será que el anuncio de Nasralla es otra vez, puro globo sonda

GLOBO. Hombre, al menos hasta ayer -y hoy ya no hay sesión en el Congreso- Nasralla todavía no había renunciado. Será posible que el anuncio sea otra vez puro globo sonda.

CANCIÓN. Con razón Xiomara -por conducto del Vaquero sin sombrero- le dedica la canción aquella de José Alfredo Jiménez: “No me amenaces...no me amenaces...cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y veteeee...pero no me amenaces...no me amenaces...porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido”...

GOBERNADOR. Pues, hombre, Hilario, el “Comandante Libreta” ahora es nada menos que el “señor gobernador” de FM en representación de XC. Jueeeee...Pucha, como dice aquel, y para eso esperó más de dos años.

SUEÑA. Mejor se hubiera quedado en el Partido Liberal, que aunque sea una regiduría en Reitoca habría conseguido, como Johelito, pero, gobernador. Y esto que “Libreta” hasta sueña dormido y despierto con Mel.

ACTO. El nuevo ministro de Transparencia jura por Mundo Orellana que en este gobierno “no hay ningún acto de corrupción”, y que le dé dengue a Carlón si está mintiendo, dice.

SUELTO. En los recintos de la diosa Temis cunde el pánico entre abogadas y colegas periodistas, porque la bulla es que el magistrado garañón anda suelto, y el hombre no perdona edades ni profesiones ni físicos ni nada.

TRABAJAR. Volviendo al culebrón de los cuatro magistrales del 12-12-12, algunos de los diputados que les dieron camotillo, no volvieron a trabajar. Suerte te dé Dios, que el saber poco te importe.

CONFITES. Solo que los 54 millones de esa demanda no llegan ni a confites, comparados con los tamales que Libre le dejará como herencia a la pobre Honduras cuando regrese a su madriguera, de donde nunca debió haber salido.

ZEDE. Solo esa demanda de 10 mil millones de verdecitos de una ZEDE, para qué quiere más la pobre Honduras. Ajá ¿y todos esos abusos o “elecciones” a patadas de altos funcionarios, como los procuradores? ¿Y el desmadre de la Corte?

BLACK. Cosas veredes, Sancho amigo, utilizar un Black Mamba blindado para llevar a Palmerola a un viejito que no tiene nada que ver con narcos o terrorismo, solo para justificar la compra de esos millonarios “juguetitos”.

MÉXICO. Ese tipo de vehículos se usan en países como México, donde los carteles de la droga están igual o mejor armados que la policía, y que la misma Marina. O Israel, que tiene de enemigos a todos sus vecinos. Pero aquí...